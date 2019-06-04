Сегодня в Брюсселе состоится встреча Зеленского и Столтенберга

КИЕВ. 4 июня. УНН. Во вторник состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, планируется, что Зеленский примет участие в Комиссии Украина-НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса, передает УНН.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 4 июня 2019 года, в штаб-квартире НАТО. Президент также примет участие в комиссии НАТО-Украина", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 16:45 по брюссельському времени состоится совместный пресс-пойнт Генерального секретаря НАТО и Президента.

Как сообщал УНН, встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе состоится 5 июня в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня осуществит визит в институции ЕС и НАТО в Брюсселе.