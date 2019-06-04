У Зеленского назвали политическим решение КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении

КИЕВ. 4 июня. УНН. Решение Конституционного суда Украины о неконституционности нормы о незаконном обогащении было политическим. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы прекрасно понимаем, что решение Конституционного суда Украины не было мотивировано юридическими мотивами - оно было политическим, и, собственно, попытки получить какую-то своего рода индульгенцию или амнистию своих капиталов той властью, которая ушла, она и была основной причиной для решения КСУ", - отметил Рябошапка.

По его словам, отсутствие оснований считать неконституционной норму о незаконном обогащении в предыдущей редакции признали и европейские партнеры Украины.

"Это мнение не только наших экспертов, но и иностранных тоже", - подчеркнул чиновник.

Рябошапка добавил, что президентский законопроект относительно незаконного обогащения не имеет ничего общего с тем законопроектом, который был признан КСУ неконституционным. По его словам, в нем нет норм, которые бы говорили о том, что проект закона нарушает принцип презумпции невиновности.

Напомним, 27 марта Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В результате чего все дела, которые были возбуждены по этой статье - отменены.

3 июня Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

В АП разъяснили, что поданный в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении наказание за незаконное обогащение топ-чиновников вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц.