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"Евротур" Зеленского: Президент начал встречи с лидерами ЕС

"Евротур" Зеленского: Президент начал встречи с лидерами ЕС

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Брюссель начал встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает корреспондент УНН.

Так, после совместного фото один из журналистов спросил Юнкера, не грустит ли тот за бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

"У меня есть новый", - ответил глава ЕК, показывая на Зеленского.

Президент Украины добавил, что "новый лучше старого".

После этого коллеги начали официальную встречу за закрытыми дверями.

Как сообщал УНН, в АП заявили, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Еврокомиссия, Юнкер, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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