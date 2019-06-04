"Евротур" Зеленского: Президент начал встречи с лидерами ЕС

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Брюссель начал встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает корреспондент УНН.

Так, после совместного фото один из журналистов спросил Юнкера, не грустит ли тот за бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

"У меня есть новый", - ответил глава ЕК, показывая на Зеленского.

Президент Украины добавил, что "новый лучше старого".

После этого коллеги начали официальную встречу за закрытыми дверями.

Как сообщал УНН, в АП заявили, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.