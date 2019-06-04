Новости: Политика
Вторник, 4 июня 2019, 16:24 • Саша Картер • 30885
"Евротур" Зеленского: Президент начал встречи с лидерами ЕС
Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по прибытии в Брюссель начал встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, передает корреспондент УНН.
Так, после совместного фото один из журналистов спросил Юнкера, не грустит ли тот за бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
"У меня есть новый", - ответил глава ЕК, показывая на Зеленского.
Президент Украины добавил, что "новый лучше старого".
После этого коллеги начали официальную встречу за закрытыми дверями.
Как сообщал УНН, в АП заявили, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.
Источник: УНН
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