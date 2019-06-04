Зеленский встретился с Генсеком НАТО

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

Так, коллеги пожимали друг другу руки в течение 15 секунд, после чего отправились на встречу за закрытыми дверями.

Отметим, ранее Президент Зеленский по прибытии в Брюссель провел встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Как сообщал УНН, в АП заявили, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель будет иметь целью продемонстрировать направление внешней политики Украины.