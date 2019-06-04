ЦИК зарегистрировала 163 общественных организаций в качестве наблюдателей на парламентских выборах

КИЕВ. 4 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия завершила сегодня предоставление разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Такое разрешение получили 163 общественных организаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, сегодня на заседании ЦИК, рассмотрев соответствующие ходатайства, предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 28 общественным организациям.

Таким образом, всего зарегистрировано 163 общественных организаций в качестве наблюдателей на внеочередных выборах Рады.

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Напомним, ЦИК зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Также напомним, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля.