Суд перенес заседание по делу Каськива

КИЕВ. 4 июня. УНН. Шевченковской районный суд Киева сегодня перенес заседание по делу экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива о присвоении бюджетных средств в размере более 7,4 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня заседания (по делу экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива - ред.) не состоялось. Потому что судья находилась в совещательной комнате по другому делу. Следующее судебное заседание назначено на 24 июня в 11:30", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, апелляционный суд Киева направил уголовное производство в отношении бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива в Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщал УНН, в ночь на 1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия).