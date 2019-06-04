Регистрация | Вход |
USD: 26,95 0,1001  EUR: 30,15 0,2033 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 04 июня 2019 18:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно воинское звание Баканова
Стало известно воинское звание Баканова 172140
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2025
Версия для печати

Суд перенес заседание по делу Каськива

Суд перенес заседание по делу Каськива

Владислав Каськив

КИЕВ. 4 июня. УНН. Шевченковской районный суд Киева сегодня перенес заседание по делу экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива о присвоении бюджетных средств в размере более 7,4 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня заседания (по делу экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива - ред.) не состоялось. Потому что судья находилась в совещательной комнате по другому делу. Следующее судебное заседание назначено на 24 июня в 11:30", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, апелляционный суд Киева направил уголовное производство в отношении бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива в Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщал УНН, в ночь на 1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия).

Источник: УНН
Теги: суд, Владислав Каськив
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.