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Зеленского заслушают во время заседания Комиссии Украина-НАТО

Зеленского заслушают во время заседания Комиссии Украина-НАТО

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором представители стран-союзников Альянса хотят услышать оценку ситуации в сфере безопасности в Украине от Президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Сегодня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором будут обсуждать ситуацию в сфере безопасности в Украине. Союзники хотят услышать вашу (Президента Зеленского – ред.) оценку", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что конфликт на Востоке Украины продолжает уносить жизни, и сообщил, что в ходе боевых действий погибло 13 тыс. человек.

"Население Украины имеет право жить в мире, и я высоко ценю ваши (Зеленского – ред.) обязательства, направленные на решение этого конфликта мирным путем. НАТО неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил генеральный секретарь Альянса.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее Президент Зеленский по прибытии в Брюссель провел встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.

Визит Зеленского в институты ЕС и НАТО в Брюсселе пройдет 4-5 июня.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Комиссия Украина-НАТО, Владимир Зеленский
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