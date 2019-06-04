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В июле в Черном море пройдут совместные учения НАТО и Украины

В июле в Черном море пройдут совместные учения НАТО и Украины

КИЕВ. 4 июня. УНН. В июле НАТО планирует провести в Черном море дополнительные учения с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"В апреле министры иностранных дел согласовали пакет мер, включая расширение подготовки ваших (Украины – ред.) военно-морских сил и береговой охраны", - сказал Столтенберг.

По его словам, пакет мер также включает расширенное морское присутствие, заходы в порт, проведение учений и обмен информацией.

"Мы видим, что проходят регулярно заходы в порты и учения нашей действующей военно-морской группы, а также других кораблей союзников НАТО. В июле мы проведем дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной", - добавил он.

Напомним, 4 апреля в НАТО согласовали пакет мер по усовершенствованию ситуационной осведомленности и по активизации поддержки Грузии и Украине в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведения учений и обмен информацией.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, учения, Черное море
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