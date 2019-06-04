Зеленский заявил, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции

КИЕВ. 4 июня. УНН. Курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, прописанный в Конституции Украины, останется неизменным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном пресс-брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Стратегический курс Украины направлен на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО, что уже прописано в Конституции Украины и останется неизменным. Это приоритетное направление нашей внешней политики", - сказал Президент.

По его словам, прогресс Украины и приближение к высоким европейским стандартам жизни является целью украинского общества.

Как сообщал УНН, 21 февраля в Украине вступил в силу закон об изменениях в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.