Регистрация | Вход |
USD: 26,95 0,1001  EUR: 30,15 0,2033 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 04 июня 2019 20:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно воинское звание Баканова
Стало известно воинское звание Баканова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7950
Версия для печати

Зеленский заявил, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции

Зеленский заявил, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции

КИЕВ. 4 июня. УНН. Курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, прописанный в Конституции Украины, останется неизменным. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном пресс-брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Стратегический курс Украины направлен на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО, что уже прописано в Конституции Украины и останется неизменным. Это приоритетное направление нашей внешней политики", - сказал Президент.

По его словам, прогресс Украины и приближение к высоким европейским стандартам жизни является целью украинского общества.

Как сообщал УНН, 21 февраля в Украине вступил в силу закон об изменениях в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Конституция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.