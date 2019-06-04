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На заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Украины

На заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Украины

КИЕВ. 4 июня. УНН. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак завтра будет присутствовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в совместном пресс-брифинге с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Начальник Генерального Штаба будет работать по нашей украинской доктрине, согласно нашего сотрудничества. Завтра у нас состоится первая встреча в Минском формате. Он будет находиться на этой встрече. Там будут определенные предложения по поводу возвращения в Минск - это первые шаги", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНН, во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна состояться в среду, 5 июня, будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минск, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Хомчак Руслан
Хомчак Руслан
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