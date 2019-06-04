Регистрация | Вход |
USD: 26,95 0,1001  EUR: 30,15 0,2033 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019 00:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно воинское звание Баканова
Стало известно воинское звание Баканова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3630
Версия для печати

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом ЕК Жан-Клодом Юнкером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом ЕК Жан-Клодом Юнкером

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Она состоялась сегодня в рамках рабочего визита главы государства к институтам ЕС и НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

Переговоры, в ходе которых был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Европейского Союза, показали обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

“Президент Украины подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами”, — указано в сообщении пресс-службы.

Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных ею.

“Наша цель остается неизменной — освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами”, — заявил Президент Украины, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Со своей стороны глава Европейской Комиссии заверил о полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Также стоит добавить, что стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

Напоминаем, президент Украины провел встречу с главой Польши.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, ЕК, Юнкер, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.