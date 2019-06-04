Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом ЕК Жан-Клодом Юнкером

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Она состоялась сегодня в рамках рабочего визита главы государства к институтам ЕС и НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

Переговоры, в ходе которых был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Европейского Союза, показали обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

“Президент Украины подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами”, — указано в сообщении пресс-службы.

Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных ею.

“Наша цель остается неизменной — освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами”, — заявил Президент Украины, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Со своей стороны глава Европейской Комиссии заверил о полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Также стоит добавить, что стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

Напоминаем, президент Украины провел встречу с главой Польши.