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Место голосования перед выборами в Раду изменили более 2 700 человек

Место голосования перед выборами в Раду изменили более 2 700 человек

КИЕВ. 5 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 2700 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 4 июня временно изменили место голосования уже 2781 человек.

Больше всего избирателей изменили место голосования по Донецкой области - 1092 человека, на втором месте находится Луганская область - 590 человек. Из оккупированного Крыма - только 71 человек.

Большое количество избирателей выбрали для голосования Киев (742 человек) и Киевскую область (310 человек). Достаточно часто местом голосования выбирают Харьковскую (201 человек), Днепропетровскую (160 человека), Одесскую (115 человек) и Запорожскую (97 человек) области.

Кроме того, 227 человек сменили место голосования в Донецкой области и 140 человек - в Луганской.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование, парламент, ВРУ, парламентские выборы
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