Регистрация | Вход |
USD: 27,21 0,2521  EUR: 30,59 0,4425 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019 09:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1275
Версия для печати

Зеленский дал интервью во время занятий на велотренажере

Зеленский дал интервью во время занятий на велотренажере

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью во время занятий на велотренажере, сообщает УНН.

Во время интервью в прямом эфире программы "Завтрак с 1+1" журналист рассказал о том, что сначала разговор должен был состояться в формате с чашкой кофе с круассаном, но дождливая погода в Брюсселе изменила планы. По его словам, президент решил дать интервью во время занятий спортом. В общем беседа длилась около 15 минут.

Напомним, Зеленский находится с двухдневным визитом в Брюсселе. Вчера, 4 июня, он провел ряд встреч, в частности с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский публиковал фото из тренажерного зала в Администрации Президента.

Источник: УНН
Теги: Президент, интервью, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.