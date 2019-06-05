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Президент отозвал Хомчака с заседания ТКГ

Президент отозвал Хомчака с заседания ТКГ

КИЕВ. 5 июня. УНН. Владимир Зеленский отозвал нового главу Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака от участия в заседании ТКГ в Минске и назначил на его место в подгруппе по безопасности заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря. Об этом УНН сообщили в АП.

"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока неуместно", - говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 года в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС, генерал-майором Богданом Бондарем.

Отмечается, что Руслан Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Напомним, сегодня в Минске пройдет заседание ТКГ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Хомчак Руслан
Хомчак Руслан
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