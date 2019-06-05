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НАПК за месяц заподозрило нарушения со взносами на партии 250 раз

НАПК за месяц заподозрило нарушения со взносами на партии 250 раз

КИЕВ. 5 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в мае 2019 года направило в суд 251 административный протокол за нарушение предоставления или получения взноса в поддержку политической партии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"За нарушение порядка представления отчета политической партии НАПК направило в суд 25 админпротоколов, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 251 админпротокол", - указали в агентстве.

Также указано, что за невыполнение законных требований НАПК в мае направлено в суд 4 админпротокола.

Напомним, НАПК в мае выявило ложные сведения в 11 декларациях.

Источник: УНН
Теги: партии, НАПК
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