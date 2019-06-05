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Зеленский шутил с президентом Еврокомиссии "о чем-то мужском"

Зеленский шутил с президентом Еврокомиссии "о чем-то мужском"

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, о чем шутил с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщает УНН.

На вопрос, о чем президент шутил с Ж. Юнкером, он ответил: "Обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить, но очень классная у нас была такая встреча. Я не знаю, можно ли так говорить, это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек, классный такой мужик. Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку".

Как сообщал УНН, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Переговоры, в ходе которых был обсужден широкий круг вопросов взаимодействия Украины и Европейского Союза, показали обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, ЕК, Юнкер, Владимир Зеленский
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