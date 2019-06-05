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Президент не рассматривает вопрос назначения Саакашвили на должность в Украине

Президент не рассматривает вопрос назначения Саакашвили на должность в Украине

КИЕВ. 5 июня. УНН. Назначение Михеила Саакашвили на какую-либо должность в Украине не рассматривается. Об этом во время визита в Брюссель заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Саакашвили в Киеве и у него украинский паспорт. На этом этапе мы не рассматриваем возможность предоставления ему государственной должности", - сообщил Зеленский.

Напомним, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

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В тоже время Саакашвили не сможет участвовать во внеочередных выборах в парламент, ведь для этого он должен прожить в Украине последние 5 лет.

Источник: УНН
Теги: Саакашвили, Президент, политика, Владимир Зеленский
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