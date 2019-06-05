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Рада вернулась к рассмотрению законопроекта о ВСК

Рада вернулась к рассмотрению законопроекта о ВСК

КИЕВ. 5 июня. УНН. Народные депутаты Украины вернулись к рассмотрению поправок к законопроекту 1098 о временных следственных комиссиях, пока парламентарии рассмотрели уже 400 поправок. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.

"Сейчас я объявляю о продлении рассмотрения проекта закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины 1098", - отметил председатель ВРУ.

По его словам, сегодня нардепы начнут рассмотрение законопроекта о ВСК по правки 399.

Как отметил Парубий, всего парламентарии должны обсудить 700 поправок из 1600, которые были представлены к законопроекту.

Напомним, народные депутаты Украины за вчерашний пленарный день рассмотрели 396 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте.

Источник: УНН
Теги: законопроект, ВРУ, ВСК ВР, Андрей Парубий
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