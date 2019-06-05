Регистрация | Вход |
USD: 27,21 0,2521  EUR: 30,59 0,4425 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019 11:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
"Укртрансбезопасность" проведет техническое расследование ДТП с участием маршруток в Харькове и Боярке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3885
Версия для печати

Зеленский дал премьеру Грузии свой номер и назвал его хорошим человеком

Зеленский дал премьеру Грузии свой номер и назвал его хорошим человеком

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, в частности, об отношениях двух стран, после чего политики обменялись номерами телефонов. Об этом Президент заявил грузинским журналистам в бельгийской столице, передаёт УНН.

«Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись номерами телефонов… Мы говорили о наших отношениях, Грузии и Украине», — отметил Зеленский.

На вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем посетить Грузию, президент ответил: «Почему бы и нет».

«Грузия очень хорошая страна. Я был в Грузии один раз», - добавил он.
Следует отметить, что встреча Зеленского и Бахтадзе не была запланирована.

Как сообщал УНН, во вторник, 4 июня в Брюсселе состоялась первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского.

После встречи Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны вместе действовать против "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.