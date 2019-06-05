Зеленский дал премьеру Грузии свой номер и назвал его хорошим человеком

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, в частности, об отношениях двух стран, после чего политики обменялись номерами телефонов. Об этом Президент заявил грузинским журналистам в бельгийской столице, передаёт УНН.

«Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись номерами телефонов… Мы говорили о наших отношениях, Грузии и Украине», — отметил Зеленский.

На вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем посетить Грузию, президент ответил: «Почему бы и нет».

«Грузия очень хорошая страна. Я был в Грузии один раз», - добавил он.

Следует отметить, что встреча Зеленского и Бахтадзе не была запланирована.

Как сообщал УНН, во вторник, 4 июня в Брюсселе состоялась первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского.



После встречи Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны вместе действовать против "Северного потока-2".