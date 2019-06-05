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Вопрос вступления Украины в НАТО обязательно будет вынесен на референдум - президент

Вопрос вступления Украины в НАТО обязательно будет вынесен на референдум - президент

КИЕВ. 5 июня. УНН. Вопрос вступления Украины в НАТО обязательно будет вынесен на референдум. Об этом во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

"Курс в НАТО - это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и о том, что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, то мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в НАТО обязались выделить более 40 млн евро на поддержку Украины, в частности, в сфере киберзащиты.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, референдумы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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