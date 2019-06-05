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Кабмин сегодня будет просить Президента уволить ряд глав ОГА

Кабмин сегодня будет просить Президента уволить ряд глав ОГА

КИЕВ. 5 июня. УНН. Правительство направит Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление на увольнение ряда председателей областных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"У нас есть кадровые вопросы. Мы сегодня подаем Президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций и ожидаем, что Администрация Президента, совместно с секретариатом Кабинета Министров Украины, обработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА для того, чтобы мы сработали оперативно. В областях должны быть управленцы, которые соответствующим образом несут ответственность за регионы в пределах своих полномочий", - заявил Гройсман.

Он добавил, что предоставит соответствующие поручения секретариата Кабинета Министров и Кабинета Министров по этому поводу, чтобы работа была выполнена эффективно.

Напомним, Зеленский уволил заместителя главы СБУ и Главу Госпогранслужбы.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА, увольнение
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