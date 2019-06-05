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Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ близкой к критической

Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ близкой к критической

КИЕВ. 5 июня. УНН. Ситуация в Парламентской ассамблее Совета Европы близка к критической в связи с ситуацией с возвращением России, и противостоять разрушительному для Совета Европы сценарию становится все сложнее. Об этом сообщил председатель постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает УНН.

"Ситуация в ПАСЕ близка к критической. МИД сделал четкое заявление о пересмотре отношений с Ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ. В секретариате ПАСЕ предложения по изменению регламента считают самоубийственными безотносительно к России: после этого ПАСЕ теряет свой смысл и силу. Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничено санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору", - написал Арьев в Facebook.

При этом глава делегации Украины пообещал, что в ближайшее время вместе с активной частью украинской делегации и союзниками из других стран будет "делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий". "Хотя противостоять этому становится все сложнее", - подытожил он.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, усложняющий санкционную процедуру против РФ. Украинская сторона назвала это "плохим вариантом", указав при этом, что если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте все же останется. Голосование на сессии Ассамблеи состоится 24 июня.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПАСЕ, санкции, Украина, Владимир Арьев
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