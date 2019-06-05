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Контактная группа по Донбассу начала заседания в Минске

Контактная группа по Донбассу начала заседания в Минске

КИЕВ. 5 июня. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Украину на заседании представляет Леонид Кучма.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

Ранее сегодня рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске.

Добавим, Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы. Заявление он сделал на фоне сообщения о потерях на Донбассе - трое погибших украинских военных за сутки.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минские соглашения, Кучма, контактная группа

В тексте упоминаются

Кучма Леонид
Кучма Леонид
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