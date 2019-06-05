Контактная группа по Донбассу начала заседания в Минске
КИЕВ. 5 июня. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Украину на заседании представляет Леонид Кучма.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.
Ранее сегодня рабочие подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске.
Добавим, Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы. Заявление он сделал на фоне сообщения о потерях на Донбассе - трое погибших украинских военных за сутки.
В тексте упоминаются