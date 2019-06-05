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МВД планирует отправить начальника полиции Киевской области в ООС

МВД планирует отправить начальника полиции Киевской области в ООС

КИЕВ. 5 июня. УНН. После гибели 5-летнего мальчика в Киевской области главу полиции области Дмитрия Ценова отстранили от должности, однако не уволили из органов Министерства внутренних дел, а планируют отправить на границу в зону проведения операции Объединенных сил. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы его уволили с должности, но сейчас он находится в распоряжении и, скорее всего, будет направлен в зону ООС, как он и предложил, и будет там вместе с двумя другими рядовыми полицейскими управлять определенным участком границы", - отметил Аваков.

По его словам, Ценов несет политическую ответственность за то, что принял на службу двух полицейских, которые не прошли переаттестацию и которые сейчас подозреваются в совершении тяжкого преступления, впрочем оснований для увольнения его из органов, по мнению министра, недостаточно.

Также он отметил, что в органах МВД наблюдается кадровый кризис.

Напомним, вчера глава Нацполиции принял рапорт об отставке начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Принятие рапорта произошло по согласованию с министром внутренних дел Украины.

Источник: УНН
Теги: МВД, отставка, Национальная полиция, ООС
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