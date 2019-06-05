Правительство утвердило с доработкой положения об электронных аукционах по продаже электроэнергии

КИЕВ. 5 июня. УНН. Правительство утвердило проект постановления 4,22 "Об утверждении Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам и Порядка отбора организаторов электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам" и проект протокольного решения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Предложение следующее - в течение следующего дня доработать... Однодневный срок с доработкой 4,22, решение принято", - сказал Гройсман.

Докладчиком по проекту постановления выступал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Мы вводим ограниченные аукционы, где ограничиваем цену "Энергоатома" в пределах их сегодняшней цены. Но на этих аукционах могут принять участие только поставщики универсальных услуг, то есть только те поставщики, которые поставляют электроэнергию непосредственно населению. Введение электронных аукционов дает возможность гарантировать, что для населения цена не поднимется", - сказал Насалик.

По его словам, одновременно с другой стороны министерство долго обсуждало возможности, на какой плоскости проводить электронные аукционы.

"Мы даже рассматривали возможность включения оператора рынка, который формировался на базе энергорынка. Длинная дискуссия проводилась. Мы выбрали единого пока возможного представителя, торгующего газом и имеющего соответствующие софты к реализации и в том числе двусторонних договоров, и аукционов с ограниченной ценой - Украинскую энергетическую биржу. Но мы выделяем только 3 месяца для ее работы. Любая другая биржа, которая может войти в рынок Украины, имея непосредственное программное обеспечение, может предъявить свои возможности по реализации аукционных возможностей", - добавил он.

Напомним, в Украине во второй раз состоялся электронный аукцион по продаже нефтегазовых месторождений.