После убийства ребенка в Киевской области проверят все факты недостойного поведения полицейских

КИЕВ. 5 июня. УНН. Полиция проверит все факты недостойного поведения сотрудников вне службы. За недостойное поведение и правонарушения в быту сотрудник должен нести ответственность. Об этом заявил Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Князев отметил, что трагедия в Киевской области с пятилетним Кириллом Тлявовым поразила все полицейское общество.

"Мы обнаружили в области системные проблемы в блоке превенции, и несколько недель назад было принято решение об изменении всего руководящего состава этих подразделений. За два года службы в должности Главы было мало областей, в отличие от Киевской, куда я приезжал и увольнял всю вертикаль блока общественной безопасности", - сообщил он.

Поэтому 22 мая на совещании в областном главке было изменено весь личный состав руководителей блока превенции Киевской области - от заместителя начальника полиции области до начальника отдела и отделения именно в Переяслав-Хмельницком подразделении.

Князев добавил, что на все руководящие должности были назначены в основном молодые сотрудники, которые показали положительные результаты в работе.

"Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного - предупредить смерть ребенка. Предыдущими докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции с стороны руководителей подразделения не было", - отметил он.

Князев поставил задачу всем соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан касаткльно позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.

"На контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная наша реакция", - подчеркнул Сергей Князев.

Он подчеркнул, что именно этим отличается работа полицейского от другого обычного рабочего.

"Настаиваю на немедленной реакции - каждое обращение граждан касательно недостойного поведения полицейских в быту рассматривать как чрезвычайное происшествие. Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе", - отметил Князев.

Так, в субботу, 1 июня на Киевщине ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.

Двух подозреваемых в этом полицейских задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, им уже объявили о подозрении.

В понедельник, 3 июня, 5-летний мальчик, которого подстрелили полицейские, умер.