Минветеранов передадут 5 центров реабилитации

КИЕВ. 5 июня. УНН. В сферу управления Министерства по делам ветеранов передадут 5 центров социально-психологической реабилитации населения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, на заседании правительства принято распоряжение Кабинета министров Украины "Об отнесении целостных имущественных комплексов государственных организаций в сферу управления Министерства по делам ветеранов".

Согласно этому распоряжению, пять центров социально-психологической реабилитации населения (Бородянский, Иванковский, Киево-Святошинский и городов Славутич и Коростень) будут отнесены к сфере управления Министерства.

Напомним, Министерство по делам ветеранов заявило о поддержке проектов зоотерапии, в частности с помощью собак.