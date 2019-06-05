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Минветеранов передадут 5 центров реабилитации

Минветеранов передадут 5 центров реабилитации

КИЕВ. 5 июня. УНН. В сферу управления Министерства по делам ветеранов передадут 5 центров социально-психологической реабилитации населения. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, на заседании правительства принято распоряжение Кабинета министров Украины "Об отнесении целостных имущественных комплексов государственных организаций в сферу управления Министерства по делам ветеранов".

Согласно этому распоряжению, пять центров социально-психологической реабилитации населения (Бородянский, Иванковский, Киево-Святошинский и городов Славутич и Коростень) будут отнесены к сфере управления Министерства.

Напомним, Министерство по делам ветеранов заявило о поддержке проектов зоотерапии, в частности с помощью собак.

Источник: УНН
Теги: реабилитация, центр, Министерство ветеранов
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