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Кабмин урегулировало вопрос назначения пенсий госслужащим

Кабмин урегулировало вопрос назначения пенсий госслужащим

КИЕВ. 5 июня. УНН. Правительство урегулировало вопрос назначения пенсий государственным служащим, которые не получали пенсий на момент вступления в силу закона "О государственной службе" в 2015 году. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Принято постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменения в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц", которой предусмотрено право на пенсию государственным служащим, которые на день вступления в силу Закона Украины от 10 декабря 2015 № 889-VIII "О государственной службе" занимали должности государственной службы и не получали пенсию государственного служащего, назначенную ранее в соответствии с Законом Украины от 16 декабря 1993 № 3723-ХII "О государственной службе", а продолжали работать на государственной службе.

Напомним, Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по иску Кабинета Министров Украины о перерасчете пенсий бывшим работникам органов внутренних дел и признал недействительными ограничения при пересчете этих пенсий.

Источник: УНН
Теги: пенсии, госслужба, ВРУ
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