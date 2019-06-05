Гройсман инициирует создание межведомственной группы для проверки "Нафтогаза"

КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители Счетной палаты, фискальных служб и других ведомств, а также народные депутаты, с целью проверки процесса ценообразования на газ со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Об этом Глава Правительства заявил во время заседания Кабинета Министров, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня мы принимаем решение, которое их (руководство НАК "Нафтогаз Украины") вернет на землю. Они взвинтили цены до 8800 (грн за тысячу кубометров газа) по некоторым регионам. Опять будут тыкать пальцами, что это правительство сделало или кто-то еще? Нет, это сделал "Нафтогаз"! И я подчеркиваю, что никто это терпеть не будет. Мы говорили об этом неоднократно, - сказал Владимир Гройсман.

Он также прокомментировал рыночную цену газа.

"Что предусматривает сегодня рыночная цена? Газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн (за тысячу кубометров), в июле 7700 грн, а не 8800 грн. Это тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", - сказал Гройсман.

По его словам, одним из сегодняшних решений Кабинета Министров станет обязательство НАК снизить цены.

"И второе решение - обратиться в Счетную палату, АМКУ, ГФС, Аудиторскую службу - создать совместную группу по проверке формирования цены газа внутри "Нафтогаза". Если НАК не откроет документы, за сколько они покупают газ, как транспортируют, как калькулируют и продают, буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены. Я подчеркиваю это! Должно все быть открыто, разъяснено. Каждый контракт - отрытый и на понятном языке", - добавил премьер.

Он также потребовал от руководства НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшее время представить прогноз дальнейшего снижения цены на газ - в соответствии с мировыми рыночными тенденциями.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цены на газ для нужд населения почти на 8%.

В компании УНН сообщили, что "Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения на 500 грн.

Также напомним, что на европейских хабах стремительно упали цены на газ, в частности на нидерландском TTF - до минимума 2016 года.