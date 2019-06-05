Украина продлила действие двух соглашений о сотрудничестве с США

КИЕВ. 5 июня. УНН. В среду правительство приняло решение о продлении до 2025 года действия двух соглашений между Украиной и США - соглашение о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин и соглашения относительно устойчивого экономического развития на широкой общественной основе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В правительстве заявили, что упомянутые соглашения являются важным инструментом для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США в укреплении механизмов демократического управления, продолжении борьбы с коррупцией, проведении реформ в области правосудия, децентрализации, защиты прав человека, а также поддержке экономического развития нашего государства.

В рамках этих соглашений с 2014 года правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины.

В частности, в рамках соглашения о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин, правительство США выделило более 62 млн долларов.

Эти средства были направлены на реализацию проектов по улучшению законодательной среды в соответствии с европейскими стандартами, в том числе антикоррупционного и избирательного законодательства, рост подотчетности правительства Украины и соблюдения норм верховенства права.

В рамках соглашения относительно устойчивого экономического развития на широкой общественной основе правительство США выделило более 139 млн долларов для реализации проектов для повышения доступности инвестиций для нужд среднего класса, укрепления потенциала частного сектора экономики, повышения уровня энергетической безопасности Украины, увеличение объемов сельскохозяйственного производства на основе реформ.

Продление действия этих соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года, в частности: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирования финансового сектора, развитие конкурентной экономики, борьба торговлей людьми, развитие и усиление демократии в Украине, сообщили в правительстве.

Напомним, в США предлагают увеличить и расширить помощь на политику безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.