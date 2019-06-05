Зеленский обсудил с Могерини санкции за российские паспорта в ОРДЛО

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федрикой Могерини ограничительные меры против причастных к предоставлению российского гражданства украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в Facebook, передает УНН.

По ее словам, на встрече Зеленский и Могерини обсудили "план реформ в Украине, решение ситуации на Донбассе, включая возможность введения ограничительных мер против лиц, причастных к незаконному предоставлению российского гражданства украинцам, проживающим во временно оккупированных районах Донбасса".

Напомним, 5 июня президент Европейского совета Дональд Туск встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

4-5 июня проходит визит Президента Украины в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.