Туск рассказал о встрече с Зеленским

КИЕВ. 5 июня. УНН. Во время встречи президента Европейского совета Дональда Туска с украинским коллегой обсуждались поддержка реформ в Украине, российская агрессия и предстоящий саммит ЕС-Украина. Об этом заявил сам Туск по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"На нашей сегодняшней встрече я подчеркнул помощь ЕС Украине и ее народу, которые достигли огромного прогресса в реформировании своей страны со времени Революции достоинства 5 лет назад. ЕС всегда будет готов помочь Украине усилить свою позицию, демократию и верховенство права, бороться с коррупцией, стабилизировать экономику и продолжать реформы энергетического сектора. Потому что сильная и демократическая Украина - в лучших интересах Евросоюза", - сказал Туск.

Он заявил, что ЕС готов продолжать работу по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, которое уже дало много положительных результатов в торговле, инвестициях, что является позитивом для обеих сторон и может дать гораздо больше в будущем.

"ЕС будет продолжать свою финансовую поддержку украинских реформ, несмотря на войну на Донбассе и российскую агрессию. Мы также обсудили дальнейшие угрозы для безопасности Украины. Евросоюз будет оставаться на своем курсе и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет Украины, независимость и территориальную целостность. Мы осуждаем решение России о предоставлении российского гражданства украинцам на Донбассе и гражданам крымского происхождения", - сказал президента Европейского совета.

По его словам, такие действия противоречат минским соглашениям, и ЕС в дальнейшем будет призывать к немедленному освобождению украинских граждан, которые незаконно задержаны в России и в Крыму, включая 24 украинских моряков, удерживаемых в Москве с ноября.

"Президент Зеленский и я обсудили наш следующий саммит ЕС-Украина. Он будет определять приоритеты для наших отношений на последующий год. Наше общее решение провести саммит, как это и было запланировано, и мы согласились оставаться в тесном контакте с Президентом", - добавил Туск.

Напомним, 5 июня президент Европейского совета Дональд Туск встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

4-5 июня проходит визит Президента Украины в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.