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Первая леди Украины посетила украинских военных в Брюсселе

Первая леди Украины посетила украинских военных в Брюсселе

КИЕВ. 5 июня. УНН. Супруга Президента Украины Елена Зеленская во время пребывания в Брюсселе посетила украинских военных, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Администрации Президента Украины.

"Госпожа Зеленская посетила украинских военных, которые лечатся в одном из местных госпиталей. Передав им поздравления от Владимира Зеленского, Елена выразила искреннюю благодарность бельгийским врачам за бесплатную реабилитацию защитников Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, Туск в Брюсселе встретился с Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Украина, военные, Владимир Зеленский
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