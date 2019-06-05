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Зеленский призвал Туска к ужесточению санкций в отношении РФ

Зеленский призвал Туска к ужесточению санкций в отношении РФ

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Президентом Европейского совета Дональдом Туском проинформировал последнего о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир в Украину. Об этом заявил Зеленский по результатам встречи с Туском в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"Я проинформировал сегодня господина Дональда Туска и других партнеров о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир в Украину. Это моя главная миссия как каждого гражданина Украины", - сказал Президент.

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По его словам, с Туском они также обсудили ситуацию относительно незаконного задержания в РФ граждан Украины, в том числе 24-х военных моряков, а также совместные усилия Украины и ЕС в борьбе за их освобождение.

Напомним, 5 июня президент Европейского совета Дональд Туск встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

4-5 июня проходит визит Президента Украины к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Украина, Дональд Туск, Владимир Зеленский

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Зеленский Владимир
Туск Дональд
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