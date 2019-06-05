Счетная палата завтра рассмотрит отчет об использовании 11,5 млрд грн из бюджета на дороги

КИЕВ. 5 июня. УНН. В четверг на заседании Счетной палаты состоится рассмотрение и утверждение аудиторского отчета о результатах использования средств 11,5 млрд грн из госбюджета в 2018 году на ремонт и содержание местных дорог в областях. Об этом сообщили УНН в СП.

"6 июня 2019 года на заседании Счетной палаты состоится рассмотрение и утверждение отчета о результатах аудита эффективности использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Ответственный за организацию и проведение этого аудита - Заместитель Председателя Счетной палаты Андрей Майснер", - сообщили в органе.

Так, в 2018 году из государственного бюджета Украины в регионы на ремонт и содержание местных дорог было направлено 11,5 млрд грн.

Отметим, аудитом установлено сотни миллионов гривен убытков, причиненных государству, и неэффективного использования бюджетных средств.

Только во время аудита, НАБУ было начато 6 уголовных производств по фактам злоупотребления служебным положением, растрат в особо крупных размерах и служебного подлога документов. Еще о более 20 фактах с признаками уголовных преступлений будет сообщено правоохранительные органы после утверждения Отчета на заседании Счетной палаты, которое состоится 6 июня 2019 года, заявили в СП.

Как сообщал УНН, в прошлом году по материалам Счетной палаты открыли 21 уголовное дело.