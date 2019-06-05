Зеленский отправил детского омбудсмена в Грузию для возвращения 10 маленьких украинцев

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка в Грузию для возвращения в Украину 10 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

"5 июня уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба по поручению Владимира Зеленского встретился с представителями Генеральной прокуратуры Грузии и Министерства труда, здоровья и социальных дел по возвращению в Украину 10 детей семьи Сусляков из Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать, Юлия Сусляк - под стражей.

"Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми. Женщину задержали, когда она с десятью потомками, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию", - сообщили в пресс-службе.

По словам Кулебы, сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности продолжается процесс надлежащего оформления всех необходимых документов.

Уже есть предварительные договоренности с Генеральной прокуратурой и Министерством труда, здоровья и социальных дел Грузии о том, чтобы доставить детей на родину.

В Грузии также находится группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украину.

Ожидается, что сегодня вечером Николай Кулеба встретится с детьми семьи Сусляков.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины работает над вопросом обеспечения правовых оснований, чтобы передать 10 детей гражданки Украины, задержанной в Грузии, их бабушке в Украине.

Напомним, 37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, которые по документам являются ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. В частности, грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка из 10 - 2017 рождения, а еще трое - 2018 рождения.

Как сообщал УНН, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.