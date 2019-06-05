Регистрация | Вход |
USD: 27,21 0,2521  EUR: 30,59 0,4425 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019 20:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары
Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3585
Версия для печати

Комитет ВР поддержал отставку Климкина

Комитет ВР поддержал отставку Климкина

Павел Климкин

КИЕВ. 5 июня. УНН. Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Такое решение было принято на заседании, передает УНН.

Отметим, что речь идет о проекте постановления Президента Владимира Зеленского №10346 "Об освобождении Климкин П.А. от должности министра иностранных дел Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД рассказали, как работают в условиях отставки Климкина

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внесет кандидатуру нового министра иностранных дел Украины, как только в парламенте проголосуют за отставку действующего министра Павла Климкина.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Впоследствии в Раду поступил президентский проект постановления об увольнении Климкина. Комитет Рады по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павел Климкин с должности министра иностранных дел.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Павел Климкин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.