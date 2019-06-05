Комитет ВР поддержал отставку Климкина

КИЕВ. 5 июня. УНН. Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Такое решение было принято на заседании, передает УНН.

Отметим, что речь идет о проекте постановления Президента Владимира Зеленского №10346 "Об освобождении Климкин П.А. от должности министра иностранных дел Украины".

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внесет кандидатуру нового министра иностранных дел Украины, как только в парламенте проголосуют за отставку действующего министра Павла Климкина.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Впоследствии в Раду поступил президентский проект постановления об увольнении Климкина. Комитет Рады по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павел Климкин с должности министра иностранных дел.