КСУ отменил минимальный возраст выхода на пенсию за выслугу лет

КИЕВ. 5 июня. УНН. Конституционный суд Украины признал неконституционным установление минимального возраста выхода на пенсию за выслугу лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, по представлению 45 народных депутатов суд признал неконституционными положения "а" статьи 54, статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Согласно этим положениям, для назначения пенсии за выслугу лет для работников летного и летно-испытательного состава дополнительным условием является достижение возраста 50 лет, для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективе - 55 лет.

В соответствии со статьей 51 Закона № 1788 пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту. То есть в указанной норме речь идет о работах, которые имеют непосредственное влияние на здоровье работника и могут привести к потере профессиональной трудоспособности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, а следовательно, к невозможности эффективно выполнять работу без ущерба для собственного здоровья и безопасности окружающих.

Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет.

"Конституционный Суд Украины исходит из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет для работников, нивелируют сущность права на социальную защиту, не соответствуют конституционным принципам социального государства", - добавили в суде.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, КСУ признал неконституционными положения Налогового кодекса относительно налогообложения пенсий.