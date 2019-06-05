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Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019
20:37
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Среда, 5 июня 2019, 19:51
•
Тоня Туманова
•
3390
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В Минске договорились с 10 июня объявить режим тишины в Станице Луганской
Источник:
УНН
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