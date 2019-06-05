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Россия способствовала возникновению атмосферы страха в Крыму – МИД Великобритании

Россия способствовала возникновению атмосферы страха в Крыму – МИД Великобритании

КИЕВ. 5 июня. УНН. Россия продолжила нарушения прав человека за пределами своих границ, в том числе в незаконно аннексированном Крыму и посредством поддержки сепаратистов на востоке Украины. Об этом говорится в докладе за 2018 год Министерства иностранных дел и по делам Содружества по защите прав человека и развитию демократии во всем мире, передаёт УНН.

“Российские власти сделали мишенью этнические меньшинства. Крымские татары несоразмерно пострадали в результате регулярных налётов на дома и мечети. Россия продолжала препятствовать работе учреждений крымскотатарской общины, нарушив постановление Международного Суда в 2017 году. Произвольные аресты, задержания и насильственные исчезновения способствовали возникновению атмосферы страха в Крыму”, — отмечается в докладе.

Авторы сообщают, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее сообщило о пытках и сексуальном насилии в центрах содержания под стражей.

Кроме того, с их слов, по оценкам ООН, на востоке Украины конфликт, поддерживаемый Россией, привел к гибели более 10,3 тыс. человек и перемещению 1,5 млн. внутреннеперемещенных лиц.

“Россия продолжала нарушать Минские соглашения 2015 года, поставляя оружие и личный состав сепаратистам и поддерживая нелегитимные выборы на востоке Украины в ноябре. УВКПЧ сообщило, что задержание, жестокое обращение и насилие проводились безнаказанно российскими сепаратистами”, — отметили авторы.

В докладе говорится, что Великобритания продолжит поддерживать права человека в России в 2019 году, а так же действовать там, где Россия нарушает права человека за пределами своих границ.

“Вместе с нашими международными партнерами мы будем участвовать в судебных процессах, поддерживать правозащитников и концентрировать международное внимание на нарушениях прав человека в России”, — сказано в документе.

Как сообщал УНН, Европейский Союз во время саммита 20 июня продлит на 6 месяцев санкции против РФ, связанные с оккупацией Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания
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