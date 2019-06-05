Корабль РФ зашел в воды Украины: в ВСУ отреагировали

КИЕВ. 5 июня. УНН. Сухогруз под флагом Российской Федерации зашел в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль, но Военно морские силы ВС Украины его направили безопасным маршрутом до пункта назначения, не проводя каких-либо силовых действий. Об этом сообщили в пресс-центре ВМС ВС Украины, передает УНН.

“Сегодня 5 июня, в результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз MELITA (ИМО 8230479, MMSI: 273395390) под флагом РФ, следовавшего по маршруту порт Астрахань — порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль”, — говорится в сообщении военных.

“Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендривской косы и опрошено согласно протоколу. Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа, в отличие от руководства Российской Федерации, которая грубо нарушила целый ряд международных нормативных документов при силового захвата 25 ноября 2018 года катеров и судов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в нейтральных водах у Керченского пролива”, — добавили в пресс-службе военных.

В повиодомленни добавили, что “Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации”.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Как сообщал УНН, Кучма убежден, что в вопросе освобождения военнопленных моряков “будет движение”.