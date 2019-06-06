Швейцарское посольство призвало украинских женщин идти в политику

КИЕВ. 6 июня. УНН. Посольство Швейцарии в Украине призвало украинских женщин активнее идти в политику, добавив при этом, что приветствует рост соблюдения гендерного равенства в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства в своем микроблоге в Twitter.

"Швейцария последовательно поддерживает гендерное равенство, права женщин и расширение прав и возможностей женщин. Поэтому Швейцария приветствует растущее соблюдения гендерного равенства в Украине, призывает украинских женщин активнее идти в политику, а мужчин - помогать женщинам достичь успеха на этом пути. Для блага всех!", - говорится в сообщении.

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Ранее в ООН предложили ввести квоту для женщин во время выборов в ВР.

Напомним, глава Минюста Украины сообщил, что женщины составляют 60% избирателей в Украине.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины отклонила парламентские слушания по противодействию дискриминации женщин.