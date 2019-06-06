Военные Венесуэлы обучают колумбийских повстанцев пользоваться российскими ПЗРК "Игла-С" - Bloomberg

КИЕВ. 6 июня. УНН. Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) пользоваться российскими переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Игла-С". С таким утверждением выступил генерал ВС Колумбии Луис Наварро в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду, передает УНН.

“Это оружие используется Вооруженными силами Венесуэлы. У нас есть четкие доказательства и необходимые разведывательные сведения, подтверждающие, что АНО является частью сил, которые защищают режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро”, — заявил генерал. По его словам, повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах, расположенных на венесуэльской территории.

В свою очередь представитель АНО Пабло Бельтран, что находится в Гаване, заявил, что повстанцы “не имеют зенитного вооружения такого типа”.

“Никакой военной сделки между Вооруженными силами Венесуэлы и АНО не существует”, — добавил он.

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В начале мая Наварро в интервью газете El Tiempo заявил, что около тысячи бойцов АНО находятся в зоне между Колумбией и Венесуэлой.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, остаются единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией “Революционные вооруженные силы Колумбии”.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время резко сократила число военных советников в Венесуэле.