ЕС анонсировал дополнительные шаги для поддержки Приазовья

КИЕВ. 6 июня. УНН. Европейский Союз собирается этим летом осуществить дополнительные шаги для поддержки украинского Приазовья. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешних связей.

"Верховный представитель ЕС Федерика Могерини подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региона Азовского моря, где летом этого года ожидаются дополнительные действия, поддерживаемые ЕС", - сообщили в Европейской службе внешних связей по результатам ее встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также указано, что ЕС продолжает ожидать, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских военнослужащих и вернет Украине три судна.

Могерини и Зеленский, как сообщается, обсудили возможные пути продвижения вперед с полной имплементацией минских соглашений всеми сторонами, "напомнив об ответственности России в этом отношении".

"Они отвергли недавние российские указы, дающие право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в отдельних областях Донецкой и Луганской областей Украины, а также жителям Крымского полуострова до 2014 года, подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке", - добавили в пресс-службе Верховного представителя ЕС.

Могерини также подчеркнула, что ЕС готов поддержать реализацию минских соглашений всеми доступными средствами. "Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели Президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, неподконтрольных правительству, на востоке Украины", - сообщили в Европейской службе внешних связей.

Могерини и Зеленский также затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ в интересах своих граждан и в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, Зеленский обсудил с Могерини санкции за российские паспорта в ОРДЛО.