Посол ОБСЕ назвал полезным перерыв в роботе ТКГ по Донбассу

КИЕВ. 6 июня. УНН. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик назвал нужным и полезным перерыв в работе ТКГ, что было обусловлено политическими переменами в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"С последнего заседания ТКГ прошло шесть недель. Перерыв в нашей работе был обусловлен известными политическими переменами в Украине. Этот перерыв, можно сказать, был нужным и полезным. Хотел бы отметить конструктивные дискуссии сегодняшних (5 июня - ред.) заседаний как в ТКГ, так и в рабочих группах. Это вселяет оптимизм", - сообщил Сайдик.

Он отметил, что очень рад, что второй Президент Украины Леонид Кучма "вернулся в наш круг".

С его слов, накануне рабочая группа по безопасности обсуждала "перспективы возобновления режима прекращения огня. Стороны также высказали намерение 10-ого июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской". "Это было бы настоящим прогрессом", - отметил Сайдик.

"Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссии по обмену удерживаемыми. Также, при участии представителей МККК состоялась подробная дискуссия по поиску лиц, пропавших без вести", - добавил посол.

Экономическая рабочая группа, как сообщил спецпредставитель ОБСЕ, сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения.

"Политическая рабочая группа продолжила обсуждение вопросов своей традиционной повестки дня – имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО", - добавил он.

Напомним, по словам Сайдика, которого цитировали российские СМИ, на следующем заседании в Минске рассмотрят вопрос о снятии блокады с Донбасса.