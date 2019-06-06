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Рада приняла закон о ВСК с нормами об импичменте

Рада приняла закон о ВСК с нормами об импичменте

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли законопроект №1098 о временных следственных комиссиях, что, в том числе, нормирует вопрос импичмента, во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Оставленные на сегодня 70 поправок к законопроекту народные депутаты прошли без обсуждения, поэтому уже к 10:30 парламентарии вышли на голосование.

Всего к законопроекту №1098 было подано 1600 поправок, которых после сведения в регламентном комитете ВР осталось около 700.

По мнению авторов, принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады Украины - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

Напомним, народные депутаты в течение вчерашнего заседания пришли к 669-й поправке к законопроекту о временных следственных комиссиях, оставив на сегодня около 70.

Источник: УНН
Теги: ВР, Президент, ВСК ВР, импичмент
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