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Парламент углубил евроинтеграционные связи Украины в сфере энергетики

Парламент углубил евроинтеграционные связи Украины в сфере энергетики

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли проект закона по решению Совета ассоциаций между Украиной и Евросоюзом в сфере энергетики. Соответствующее решение поддержали 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о Решении Рады ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами - с другой стороны, направленный на обеспечение выполнения внутригосударственных процедур Украины, необходимых для вступления в силу Решением Рады ассоциации между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами - с другой стороны.

Принятие проекта Закона позволит Украине углубить евроинтеграционные связи в сфере энергетики и является одним из компонентов для создания единого европейского энергетического пространства в рамках ЕС, что позволит обеспечить надежное и стабильное функционирование энергетического сектора в целом.

Напомним, откладывание ратификации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации ставит под угрозу секторальную интеграцию с ЕС. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, энергетика, парламент, договор
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