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Рада имплементировала акты ЕС в сфере технического регулирования

Рада имплементировала акты ЕС в сфере технического регулирования

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли проект закона об имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 10183 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования направлен на надлежащее применение законодательных актов, регулирующих вопросы разработки, принятия и применения технических регламентов и предусмотренных ими процедур оценки соответствия; адаптацию национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза; во избежание возложения дополнительного или лишнего регуляторного бремени на хозяйствующие субъекты.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины предложило на обсуждение разработанный на исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС законопроект об изменениях в законодательство в сфере безопасности эксплуатации транспортных средств, предусматривающий проверку на пригодность к эксплуатации частных автомобилей с 2022 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, транспорт, ВРУ
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