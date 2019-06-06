Рада имплементировала акты ЕС в сфере технического регулирования

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли проект закона об имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 10183 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере технического регулирования направлен на надлежащее применение законодательных актов, регулирующих вопросы разработки, принятия и применения технических регламентов и предусмотренных ими процедур оценки соответствия; адаптацию национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза; во избежание возложения дополнительного или лишнего регуляторного бремени на хозяйствующие субъекты.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины предложило на обсуждение разработанный на исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС законопроект об изменениях в законодательство в сфере безопасности эксплуатации транспортных средств, предусматривающий проверку на пригодность к эксплуатации частных автомобилей с 2022 года.