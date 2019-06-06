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Рада приняла законопроект о военных стандартах НАТО

Рада приняла законопроект о военных стандартах НАТО

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли закон 8370 по военным стандартам НАТО. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Принятие проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов Принятие законопроекта обеспечит урегулирование вопроса по разработке, отмена, возобновление действия, принятия, распространения и применения военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО и будет способствовать внедрению Политики НАТО в сфере военной стандартизации.

Напомним, в мае народные депутаты не смогли включить в повестку дня парламента проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы ) (№10181).

Источник: УНН
Теги: НАТО, ВР, политика
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