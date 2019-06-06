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Рада включила в повестку дня законопроект о незаконном обогащении

Рада включила в повестку дня законопроект о незаконном обогащении

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев, сообщает корреспондент УНН.

Так, во время голосования нардепы включили в повестку дня проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение, а также проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" (относительно основ социальной защиты заложников).

При этом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов не был включен в повестку дня.

Напомним, законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении был поддержан комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Кроме того Раде рекомендовали включить документ в повестку дня.

Источник: УНН
Теги: ВР, Уголовный кодекс
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